Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ihr 100-jähriges Bestehen wollen die Naturfreunde Grethen am Wochenende nachfeiern. Alte Fotos und Zeitdokumente von Helmut Haas und Jürgen Mayer gibt es in einer Ausstellung zu bewundern. Eine Festschrift hat Manfred Geis verfasst. Im Naturfreundehaus Groß-Eppental wird es am Samstag einen offiziellen Festakt zum Geburtstag geben.

An Veranstaltungen im Eppental, an das große Sommerfest oder Kinderfreizeiten mit den Naturfreunden erinnern sich viele Grethener gerne. Es war Karl Herschel, Mitglied der Naturfreunde in Ludwigshafen,