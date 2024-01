Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sechs Stunden ausgelassen gefeiert haben die Narren bei der Prunksitzung des SV Weisenheim in der proppenvollen SV-Halle am Samstag. Neben viel Tanz, Musik und Anekdoten gab es aber auch Kritik an den im Dorf umstrittenen Einschränkungen auf dem Keschdeberg.

In Weisenheim am Sand scheinen viele fasnachtsbegeisterte Menschen zu leben – auch junge, wie ein Blick in den Saal zeigte. Selbst um 1 Uhr forderten sie noch unverdrossen und lautstark die x-te Zugabe