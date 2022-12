Im Lockdown war die Premiere, mittlerweile sind sie für manche Familien schon fast ein vorweihnachtliches Ritual: die Familien-Nachtwanderungen im Advent im Haßlocher Wald.

Das Protestantische Jugendbüro veranstaltete das Waldabenteuer für Familien mit kleinen Kindern auch in diesem Jahr. Dabei galt es, an jedem Adventssonntag einen neuen, mit Symbolen ausgezeichneten Weg im Wald zu entdecken. Auch wenn Weihnachten vorbei ist: Die Nachtwanderwege bleiben während der gesamten Ferienzeit ausgezeichnet. Die Wegmarkierungen und Stationen werden erst am 7. Januar abgebaut. An den Symbolen befinden sich kleine Reflektoren, die es ermöglichen, die Symbole in der Dunkelheit an den Bäumen zu finden. Die Nachtwanderungen führen zu Stationen, an denen eine Adventsgeschichte zu lesen ist.

Ökumene erfahrbar geworden

Auch in diesem Jahr hatte Gemeindediakonin Beate Füßer die Nachtwanderungen vorbereitet. Die Gemeindewerke hatten den Stromanschluss gesponsert: So war es in diesem Jahr möglich, heißen Kinderpunsch, Glühwein, Waffeln und dampfende Crêpes anzubieten. Das kam gut an. Für die Kinder gab es eine kleine Bastelei mit Anleitung, die mit nach Hause genommen werden konnte. Familien, die teils der evangelischen oder katholischen Kirche angehörten, trafen sich, und Ökumene wurde erfahrbar, so Beate Füßer.

Die Familien Winczy und Feldhaus, die zusammen mit der Gemeindediakonin in der Corona-Zeit diese Outdoor-Aktion ins Leben gerufen hatten, waren sehr zufrieden mit der guten Stimmung an den Abenden. An jedem Adventssonntag suchten etwa 50 Kinder und 60 Erwachsene mit Taschenlampen den Weg im dunklen Wald.

Möglich wurde das Familienangebot nur durch das gewachsene Mitarbeiterteam: Die Familien Niehues, Klenz, Hiller und Seibert organisierten zusammen mit ihren Kindern das gesamte Catering. Daneben gab es viele engagierte Mitarbeitende wie die Familien Feldhaus, Bogosch, Seibert und Winczy, die für die Geschichten, die Wegmarkierungen, die beleuchtete Krippe und die Bastelgeschenke sorgten.

Christliche Gemeinschaft dürfe auch im Wald stattfinden, und die Weihnachtsfreude beschränke sich sowieso auf keinen Ort und keine Zeit, so Diakonin Beate Füßer. „Als Kirche wollen wir da sein, wo die Menschen sind“, meint sie.

Wer in Zukunft gerne mitarbeiten möchte, kann sich bei Harald Winczy unter freizeit.hassloch@evkirchepfalz.de oder bei Diakonin Beate Füßer unter jugendarbeit.hassloch@evkirchepfalz.de melden.