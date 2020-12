Sehr gut angenommen wurde die Alternative der protestantischen Kirchengemeinde Haßloch zum nicht statt gefundenen Weihnachtsmarkt: die wöchentlich unterschiedlich ausgeschilderten Nachtwanderwege für Familien mit Vor- und Grundschulkindern.

Dabei mussten die Wegweiser im Dunkeln mit der Taschenlampe gefunden werden. Sowohl die Eltern als auch die Kinder hatten Spaß bei dieser wöchentlichen Advents-Aktion, die aus einer Geschichte und einem Rätsel bestand. Wer das Lösungswort mit seiner Adresse an das Jugendbüro mailte, erhielt noch eine weitere Adventsaufgabe oder -bastelei in den Briefkasten nach Hause geliefert.

Die Familien-Nachtwander-Aktion im Haßlocher Wald konnte sehr gut coronaangepasst mit viel Abstand an der frischen Luft stattfinden. Jede Familie bekam einen Brief mit nach Hause, der erst am Weihnachtsabend vorgelesen werden darf. Die Resonanz war erfreulich: Es beteiligten sich nach Angaben von Gemeindediakonin Beate Füßer etwa 80 Familien mit durchschnittlich drei Familienangehörigen. Das heißt, dass mindestens 240 Erwachsene und Kinder teilgenommen haben. Vermutlich waren es sogar mehr, denn auch viele Familien mit mehr als einem Kind machten mit. Der Teilnehmerkreis kam nicht nur aus Haßloch, sondern es waren auch Familien aus Böhl, Meckenheim und Edenkoben dabei. Die Mitarbeitenden – von der katholischen Kirche Andreas Feldhaus mit Familie und von der evangelischen Kirche Harald Winczy mit Familie sowie Diakonin Beate Füßer – hatten ebenso Spaß. Es zeigte sich, dass trotz Corona kreative neue Angebote entwickelt werden können. „Vielleicht ist es sogar gut, wenn alte Gewohnheiten durchbrochen werden und neue kreative Formen der Gemeinschaft und des Feierns entwickelt werden“, sagt Füßer. Da die Aktion so erfolgreich war, wurde sie bereits für 2021 in die Planung aufgenommen.