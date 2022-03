Im Alter von 91 Jahren ist die Ehrenpresbyterin Erna Klara Theuer im Theodor-Friedrich-Haus verstorben. Sie hat in der Evangelischen Kirchengemeinde und in der politischen Gemeinde Spuren hinterlassen. 16 Jahre arbeitete sie im Gemeindebüro des Gemeindezentrums Pauluskirche. 1984 wurde sie als eine von vier Frauen in das Presbyterium gewählt, dem sie bis 2008 angehörte. 1988 wählte der Evangelische Frauenbund Theuer zur Vorsitzenden. 2013 stellte sie sich nicht mehr zur Wahl und wurde zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Von 1996 bis 2013 war Theuer im Diakonissenverein als Rechnerin aktiv. Für ihre Verdienste erhielt sie 2014 das „Kronenkreuz der Diakonie“. Ab 1998 arbeitete Theuer im Hospizbereich. Auch im Besuchsdienst der Kirchengemeinde war sie aktiv.

In der politischen Gemeinde engagierte sie sich im Seniorenbeirat und im Partnerschaftsbeirat. Während des Neujahrsempfangs 2011 erhielt Theuer die „Goldene Verdienstmedaille der Gemeinde Haßloch“.

Der große Garten hinter ihrem Haus war ihr Hobby. Sie liebte Blumen und Feigen. Besonders die Kiwis, angebaut in dem Innenhof, waren ihre Leidenschaft.