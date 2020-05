Im Alter von 74 Jahren ist Bruno Koppenhöfer, langjähriger Mitarbeiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion und in vielen Vereinen engagierter Lambrechter, gestorben.

Von seiner Jugend an hatte Bruno Koppenhöfer einen Bezug zum Schreiben. In der Pfälzischen Verlagsanstalt erlernte er den Beruf des Schriftsetzers. In seinem Wohnort Lambrecht war er fest im Vereinsleben verankert und engagierte sich bei der Feuerwehr. Auf diese Weise kam er auch zum Schreiben für die RHEINPFALZ. Vor allem als Feuerwehrmann war seine Tätigkeit als Berichterstatter gefragt, denn er verfasste nach den Einsätzen die Meldungen.

Bruno Koppenhöfer sorgte stets dafür, dass das Vereinsleben im Tal von Lambrecht über Elmstein bis nach Weidenthal in der RHEINPFALZ nicht zu kurz kam. Gerne berichtete er unter dem Kürzel „uno“ auch über jede Art von Festen, über Fußballspiele oder über Konzerte. Als Vorsitzender der Reservistenkameradschaft und als Sänger beim katholischen Kirchenchor war er außerdem aktiv. Für die Stadt Lambrecht, in deren Bauhof er zwölf Jahre arbeitete, engagierte er sich als Marktmeister und kümmerte sich um die Aufstellung der Wagen beim Kerweumzug. Außerdem unterstützte er die Stadt zusammen mit der Reservistenkameradschaft bei den Gedenkstunden zum Volkstrauertag. Von 1999 bis 2004 saß Koppenhöfer für die CDU im Stadtrat, später wechselte er zur FWG und war in Ausschüssen tätig.