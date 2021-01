Mit der 25-jährigen Laura Kren (Niederkirchen) und dem 56-jährigen Ulrich Agterhoff (Ruppertsberg) entsendet die SPD zwei neue Mitglieder in den Verbandsgemeinderat Deidesheim. Kren beschäftigt sich als ausgebildete Heilerziehungspflegerin mit der pädagogischen, medizinischen und alltäglichen Betreuung und Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Mit Ulrich Agterhoff, ausgebildeter Chemielaborant, später Referent Strategie und Controlling, zieht ein freigestelltes Betriebsratsmitglied in den Verbandsgemeinderat ein. Er ist ehrenamtlicher Richter seit 2016 am Sozialgericht in Speyer. Die neuen Ratsmitglieder rücken für Isabel Mackensen (MdB) und Wilfried Schwab nach, die Ende 2020 ausgeschieden sind.