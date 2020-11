Wie ein lokaler Einzelhändler versucht, den Gastronomen zu helfen und was die Dürkheimer Baumesse mit der US-Wahl gemeinsam hat, lesen Sie in unserer Wochenendkolumne.

Hilfe für Gastronomen

Dem geschätzten Kunden nur ausreichend Klopapier, Hefe und Nudeln zum Einkauf bereit zu stellen, das ist Sven Stiegler in Corona-Zeiten nicht genug. Der Gönnheimer, der mit seinem Bruder Benjamin vier Edeka-Märkte in Bad Dürkheim, Haßloch, Frankenthal und Speyer betreibt, hat unter dem Hashtag #wirundjetztfüralle zu Hilfe für Gastronomen aufgerufen. Beziehungsweise, ihnen Hilfsangebote zu machen.

Konkret gesagt bietet Stiegler den gebeutelten Wirten an, Abhol- und Lieferkarten an den Kassen auszulegen. „Bringt diese einfach in den entsprechenden Markt“, schreibt er in einem Facebook-Aufruf. Auf den Seiten seiner Märkte in den sozialen Netzwerken will er auch für die Angebote der Gastronomen werben, hat damit in den vergangenen Tagen schon angefangen. Melden können sich die Gastronomen dafür per E-Mail.

Aber auch das hat dem hilfsbereiten Einzelhändler noch nicht gereicht. Aufruf Nummer zwei. „Habt ihr ein Produkt, das wir vielleicht bei uns im Markt verkaufen können? Vielleicht passt euer Produkt in unser Sortiment, meldet euch dazu unter zusammenhalten@edeka-stiegler.de.“ Dem folgt noch ein Appell an seine Kundschaft – auf allen vier Facebookseiten zusammen rund 29.000 Fans –, dass jetzt die richtige Zeit sei, um sich solidarisch mit den Gastronomen vor Ort zu zeigen. „Wir müssen an unsere regionalen Unternehmen denken. Kauft Gutscheine, holt Essen ab – JETZT ist die Zeit zum Zusammenhalten!“ Dazu fällt uns nur ein Facebook-typisches: „Daumen hoch“ für diese Aktion ein. Die Gastronomen brauchen Hilfe. Jetzt.

Schadenfreude für Messebetreiber

Ein ewiges Hin und Her, Gerichte werden bemüht und am Ende ist auf jeden Fall eine Seite sehr unglücklich. Das klingt wie die aktuell laufende US-Wahl, gemeint ist aber die Dürkheimer Baumesse. Die hat in der Stadt in den vergangenen Tagen für Aufregung gesorgt. In den sozialen Netzwerken oder beim Bäcker wurde ähnlich heiß diskutiert wie in Washington. Wobei die öffentliche Meinung – anders als in den USA – ziemlich eindeutig war: Baumesse, jetzt? Das geht gar nicht! Neben dieser sicher sehr berechtigten Meinung, hatten aber einige Zeitgenossen eine sichtbare Freude daran, dass der Baumessebetreiber mit seinen Bemühungen immer wieder gescheitert ist.

Dass der Veranstalter eine sechsstellige Summe verliert, dass auch er Mitarbeiter hat, dass auch Aussteller auf so eine Messe angewiesen sind, schlicht, dass hinter wirtschaftlichen Interessen auch Menschen stehen, das kam dabei bei einigen leider zu kurz. Das zeigt auch, wie dünn das Nervenkostüm derzeit ist, leiden doch einige Berufsgruppen deutlich unter der Krise. Aber das wird auch nicht besser, wenn der Frust dazu führt, sich hämisch über das Unglück anderer zu freuen. In den USA genauso wie in Bad Dürkheim.