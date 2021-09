Nach dem Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers können sich ab sofort neue Bewerber bei der Gemeinde Haßloch melden, die zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachfolgen können. Die Bewerberin oder der Bewerber für das Ehrenamt wird vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung gewählt. Die Amtszeit bis 2024 ist an die Wahlperiode des Gemeinderates gekoppelt.

Zu den Aufgaben gehört, die gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Außerdem geht es unter anderem um Mitwirkung und Beratung sowie empfehlende Stellungnahmen bei baulichen Planungen im öffentlichen Raum. Eine Teilnahme an Sitzungen des Sozialausschusses erfolgt mit beratender Stimme. Die oder der Beauftragte übt das Amt laut Ausschreibung „frei von Weisungen und unparteiisch aus, ist parteipolitisch und konfessionell neutral und unabhängig“.

Bewerben können sich nur Menschen, die in der Gemeinde Haßloch wohnen. Die Bewerbung muss bis spätestens 31. Oktober schriftlich bei der Gemeindeverwaltung, Fachbereich Bürgerdienste (Andreas Rohr), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch oder per E-Mail andreas.rohr@hassloch.de erfolgen.

Rückfragen werden telefonisch, 06324 935-236, oder per E-Mail beantwortet. Die vollständige Ausschreibung ist auf www.hassloch.de nachzulesen.