Ende August wird seine Wunschnachfolgerin vereidigt, dann beendet Erich Weyer seine kommunalpolitischen Aktivitäten in erster Reihe. Seit den 70er-Jahren war er für die Freien Wähler in Gerolsheim da, in den letzten 20 Jahren als Ortsbürgermeister. Langweilig wird ihm jetzt nicht, da ist der 76-Jährige ganz sicher.

Dienstältester Bürgermeister im Frankenthaler Umland? Erich Weyer kann einen Moment lang nicht glauben, was die Pressevertreterin da behauptet. Dann zählt er kurz ab: Ewald Merkel,