In der bekannten Weinlage „Im Kirchenstück“ fuhr am Donnerstag ein mit Wein beladener Tankwagen aus dem Landkreis Bernkastel so heftig gegen eine Sandsteinmauer, dass sein mit 300 Liter gefüllter Dieseltank riss.

Nach Angaben der Kreisverwaltung lief der Kraftstoff zunächst auf einer Länge von 60 Metern einen abschüssigen, gepflasterten Wirtschaftsweg hinab, bis er sich auf einem unbefestigten Wirtschaftsweg sammelte. Ein Teil lief von dort aus noch weitere 13 Meter abwärts.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde rückte mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann zur Unglücksstelle und dichtete den Tank mit einer speziellen Masse ab. Der Gefahrstoffzug des Landkreises Bad Dürkheim war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und füllte mit explosionsgeschützten Pumpen rund 180 Liter Treibstoff aus dem Tanklastwagen in Auffangwannen.

100 Liter ausgeflossen

Der Sprecher der Feuerwehr, Pascal Weschke, zeigte sich zunächst einmal erleichtert, dass der Kraftstoff nicht direkt in die Weinberge geflossen sei, sondern erst einmal auf den Weg. Nach seinen Schätzungen sind mindestens 100 Liter Diesel aus dem Fahrzeug gelaufen, die mit Bindemittel gebunden worden seien. Außerdem sei ein Damm gebildet worden, um zu verhindern, dass der Kraftstoff sich weiter ausbreitet. Ein Teil sei mit Wannen aufgefangen worden.

Wie groß der Schaden ist, will die bei der Kreisverwaltung angesiedelte Untere Wasserbehörde am Freitag bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Gutachter der Versicherung begutachten. Es sei auf jeden Fall Diesel in den Boden eingedrungen, unklar sei jedoch, wie viel, teilte die Kreisverwaltung mit. Das kontaminierte Erdreich müsse ausgekoffert werden. Außerdem sollen die historischen Basaltsteine auf dem Weg „wenn möglich“ gewaschen und dann wieder eingebaut werden.

Der Bauhof wurde außerdem beauftragt, die Wirtschaftswege abzusperren, damit das Bindemittel nicht in der Umgebung verteilt wird.