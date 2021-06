Es hätte ein schöner Abend werden können für einen 24-Jährigen aus Ludwigshafen und dessen Begleiterin, wäre da nicht die Polizeikontrolle in der Deidesheimer Weinstraße gewesen. Die Beamten, die den jungen Mann am späten Donnerstagabend freundlich auf seine rasante Fahrt ansprechen wollten – ein Messgerät war nicht dabei, deshalb wäre es bei dem Hinweis geblieben –, staunten bei der Kontrolle nicht schlecht: Nur mit Socken und Unterhose bekleidet saß der Fahrer hinterm Steuer seines Audi. Seine Erklärung: Er habe sich mit seiner Freundin an einem „ruhigen Örtchen“ eine schöne Zeit gemacht, dabei zwei bis drei Gläser Wein getrunken und den Sonnenuntergang genossen, berichtet die Polizei.

Darauf folgte prompt ein Alkoholtest: 1,1 Promille Atemalkohol. Also musste der Mann eine Blutprobe abgeben und der Führerschein ist auch weg.

Eine Erklärung, warum nach dem Schäferstündchen irgendwo in den Weinbergen – der genaue Ort ist unbekannt – keine Zeit mehr war, sich wieder vollständig anzuziehen, blieb der Ludwigshafener den Beamten schuldig. Das nächste ruhige Örtchen muss für ihn nun fußläufig erreichbar sein.