In den nächsten sechs Wochen soll an dem abgebrannten Gebäude in der Gerolsheimer Straße 15 in Dirmstein (ehemalige Tennishalle) der Rückbau erfolgen. Das teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland unter Berufung auf die Eigentümer mit.

Am Mittwoch sei mit der Baustelleneinrichtung begonnen worden, heißt es in der Mitteilung. Demnach übernimmt die SER GmbH, ein Fachunternehmen aus Heilbronn, die Abbrucharbeiten. Die Arbeiten seien beim Gewerbeaufsichtsamt angezeigt worden. Dieses habe bereits erste Kontrollen durchgeführt und nichts beanstandet, so die Verwaltung.

Hintergrund ist, dass bei dem Brand der als Getränkelager genutzten Halle deren Eternitdach zerstört wurde und Teile des gesundheitsgefährdenden Baustoffs Asbest in die Umwelt gelangten sowie seitdem im Brandschutt liegen. Die Sanierung des Geländes unterliegt deshalb besonderen Anforderungen. Die Arbeiten werden laut VG vom Sachverständigenbüro Alfons Preisinger aus Pfaffenhofen überwacht. Bürger, die Fragen zur Baustelle haben, könnten sich unter Telefon 0152 22877752 an Willi Braun von der SER GmbH wenden. Die E-Mail-Adresse laute wbraun@ser-gmbh.net.

Nicht geklärt ist nach wie vor, wie es in der Nacht zum 6. Oktober zu dem Feuer kommen konnte. Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilte die Kriminalpolizei in Neustadt am Freitag mit, die Ursache sei noch immer nicht ermittelt. Der Brandsachverständige habe sich am Donnerstag vor Ort mit der Sanierungsfirma darüber abgestimmt, was weggeräumt werden könne beziehungsweise weg müsse, „um die Brandursachenanalyse durchführen zu können“. Im November hatte es vonseiten der Polizei geheißen, der Brandort müsse noch gesperrt bleiben, damit keine Spuren vernichtet würden.