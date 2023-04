Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Weingut Kohl helfen drei Abiturienten bei der Arbeit im Weinberg. Chefin Annette Kohl ist sehr zufrieden und bedauert deshalb, dass sich die drei Aushilfskräfte ab Herbst ihren eigentlichen beruflichen Pläne widmen wollen.

Zwei Tage in der Woche sind Annika Feigel, Laura Grafmans und Sonja Kostiza an der frischen Luft und helfen im Erpolzheimer Weingut Kohl. Eigentlich waren Praktika, Reisen und die Aushilfe in der betreuten