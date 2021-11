Die Corona-Pause der Stiftungssuppe soll am Freitag, 19. Dezember, zu Ende gehen: Erstmals seit über anderthalb Jahren wird im Diakonissenhaus wieder eine kostenlose Suppe für jedermann serviert.

Im April 2019 hatte die Stiftungssuppe ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. An jedem Freitag wird im Diakonissenhaus eine kostenlose Suppe für jedermann ausgegeben. Ziel ist es, Menschen in einem ungezwungenen Rahmen zusammenzubringen und bei einem Teller Suppe (und hinterher bei Kaffee und Kuchen) die Kommunikation und den Austausch untereinander zu fördern. Mehrere Gastronomiebetriebe stellen dazu im wöchentlichen Wechsel jeweils 25 Liter frische Suppe bereit. Die Zutaten werden von Gemüseläden, einer Bäckerei und einer Metzgerei gespendet. 18 Ehrenamtliche sind vor und hinter den Kulissen aktiv, damit an jedem Freitagmittag eine schmackhafte Suppe im Diakonissenhaus auf dem Tisch steht.

Gemeindeschwester plus macht mit

Seit Mitte März 2020 hatte sich das Angebot, das zu den Projekten der Haßlocher Bürgerstiftung gehört, allerdings in einer Corona-Pause befunden. Nun möchte das ehrenamtliche Team mit Unterstützung der Gemeindeschwester plus wieder starten und lädt für Freitag, 19. November, von 12 bis 14 Uhr zu einem Mittagstisch ins Diakonissenhaus ein.

„In den vergangenen Wochen wurden wir oft gefragt, wann es wieder losgeht. Nun können wir einen ersten Termin benennen“, freut sich Ulla Koob, die die Stiftungssuppe als Ideengeberin initiiert hat und von Anfang an begleitet. Vorerst beschränke man sich aber auf einen Termin pro Monat, um zu sehen, wie es läuft. Schließlich sei die Pandemie noch nicht überstanden und der Organisationsaufwand für einen solchen Mittagstisch daher um einiges höher.

Aus diesem Grund ist auch die Gemeindeschwester plus, Vera Götz, mit an Bord. „Die Stiftungssuppe ist ein tolles Projekt und zudem auch ein schönes Angebot für die Menschen, mit denen ich als Gemeindeschwester täglich zu tun habe“, sagt Vera Götz, die die Zusammenarbeit als neue Synergie beschreibt. „Wir möchten die Grundidee der Stiftungssuppe aufrechterhalten und laden daher alle Interessierten, egal welchen Alters, zum ungezwungenen Beisammensein am 19. November ein“, sagt Ulla Koob. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Vorlage eines Geimpft-, Genesen- oder Getestet-Nachweises ist für die Teilnahme allerdings unerlässlich.

Vorerst einmal monatlich

Für den 17. Dezember ist ein weiterer Mittagstisch geplant. Wenn das Angebot nach über anderthalbjähriger Pause Anklang findet, will es das Team auch im neuen Jahr vorerst einmal monatlich fortsetzen. Bei den beiden Mittagstischen im November und Dezember ist erneut die örtliche Gastronomie mit von der Partie. „Diese Unterstützung sowie der Einsatz unseres ehrenamtlichen Teams ermöglichen es uns, die Suppe kostenlos anzubieten“, so Ulla Koob. Zuletzt hatten im Schnitt 25 bis 30 Besucher das Angebot wahrgenommen.