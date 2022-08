Erstmals startete die Gemeinde einen Tag später als üblich ins Weinfest. Bürgermeister Dietmar Leist (CDU) zieht ein überraschendes Fazit trotz kleinerem Programm.

„Die Eröffnung am Samstag ist sehr gut von den Besuchern angenommen worden“, berichtet Leist. Vor der Corona-Pause hatte das Weinfest jahrelang an einem Freitagabend begonnen. Der Stimmung tat das neue Konzept keinen Abbruch: Der Musikverein eröffnete die Veranstaltung auf dem gut besuchten Vorplatz der Turnhalle und blieb über die Kerwetage die einzige musikalische Unterhaltung. „Das war einfach eine schöne runde Sache, was der Musikverein da möglich gemacht hat“, erzählt Leist begeistert.

Bis zu 200 Menschen tummelten sich am Samstag auf dem Kerweplatz. Vor allem die kleinen Besucher kamen im eigens aufgebauten Vergnügungspark auf dem Parkplatz des Kindergartens auf ihre Kosten. Dort gab es neben einem Süßwaren-Stand auch ein Fröschespiel und eine Eisenbahn. Der Turn- und Sportverein aus Bobenheim hatte die Organisation und die Bewirtung an den einzelnen Tagen übernommen. Wein gab es von den Weingütern Hinterbichler, Spielmann-Schindler und Barbig-Fischer. Am Dienstag klingt die Kerwe dann beim traditionellen Heringsessen aus.