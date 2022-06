Nach den tragischen Ereignissen vom Sonntagabend in Ellerstadt (Kreis Bad Dürkheim) und Mannheim ist der Verdächtige am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Der 36-Jährige soll zunächst seinen Vater getötet haben. Das Ergebnis der Obduktion liegt mittlerweile vor: Nach Stichen in den Oberkörper ist der 69-Jährige verblutet. Nach der Bluttat in der Pfalz soll der Mann auf der Flucht mit seinem Auto absichtlich vier Radfahrer in Mannheim gerammt haben. Eine 71-jährige Frau kam dabei ums Leben. Nachdem der Verdächtige am Sonntag aus dem Rhein gerettet und festgenommen wurde, war er laut Staatsanwaltschaft und Polizei bislang nicht vernehmungsfähig und stand in einem Krankenhaus unter polizeilicher Bewachung. Der Ermittlungsrichter ordnete die einstweilige Unterbringung des Pfälzers in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Behörden ermitteln im Zusammenhang mit den Ereignissen in Ellerstadt wegen des Verdachts des Totschlags. Die Taten in Mannheim legt ihm die Staatsanwaltschaft als Mord beziehungsweise versuchten Mord aus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal im Jahr 2020 ein Verfahren gegen den Verdächtigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung wegen Schuldunfähigkeit eingestellt wurde. Zwei der drei verletzten Radfahrer befinden sich laut den Behörden noch im Krankenhaus, schweben weiterhin in Lebensgefahr und sind noch nicht vernehmungsfähig. Alle vier Radfahrer kommen aus dem Rhein-Neckar-Raum und wurden in der Rhenaniastraße in Neckarau offenbar zufällig zu Opfern.