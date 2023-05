Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Reaktion auf den Vorfall mit einem gewalttätigen Gast am Freitag hat Inhaber Dietmar Noss im Forsthaus Lindemannsruhe ab sofort die 2G-Regel eingeführt. Der Gastronom berichtet auch von Täuschungsversuchen mit gefälschten Impfnachweisen.

Was war passiert? Am Freitag hat ein noch unbekannter Mann durch sein aggressives Verhalten einen Polizeieinsatz in dem beliebten Forsthaus Lindemannsruhe im Freinsheimer Wald ausgelöst. So trat