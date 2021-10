Die Hochzeit zu Kana ist mir eine meiner liebsten Wundererzählungen der Bibel. Jesus hat gerade erst mit seinem öffentlichen Wirken begonnen, macht das erste Wunder – oder besser: „sein erstes Zeichen“, wie die Bibel es nennt. Und was tut er: Erweckt er einen Toten? Heilt er einen Leprakranken? Lässt er wenigstens einen Blinden sehen? Nein, er wandelt Wasser in Wein!

Nicht nur als Pfälzer freut mich dieser Auftakt, sondern es gefällt mir, dass es eben nicht immer nur um das ganz Große gehen muss – um Tod und Leben oder um das ewige Seelenheil. Niemand wäre gestorben, wenn der Wein an der Hochzeit ausgeht, aber es wäre für das junge Paar unsagbar peinlich geworden: Die Feier wäre ziemlich trocken verlaufen, sicherlich hätte mancher gelästert, noch lange wäre es an den beiden hängengeblieben. Was ein trauriges Ende einer Feier, die die schönste im Leben sein soll!

Nein, es muss nicht immer um Leben und Tod gehen. Ob wir glücklich oder unglücklich sind, hängt von den vielen Kleinigkeiten des Lebens ab, wie ich meine Mitmenschen erlebe und wie sie mich erleben: Ich kann den neu zugezogenen Kollegen auf ein Glas Wein oder eine Tasse Kaffee einladen, um ihn willkommen zu heißen. Ich kann mich als Schüler im Pausenhof zu dem Klassenkameraden stellen, der von anderen abgelehnt wird. Ich kann dem Nachbarn mit einem Starterkabel zur Seite springen, wenn sein Auto morgens nicht anspringt und er zur Arbeit muss. Im Kleinen füreinander da zu sein, kann für den anderen etwas Großes bedeuten.

Und noch etwas Zweites gefällt mir an der Hochzeit zu Kana: Jesus selbst will anfangs eigentlich nicht eingreifen; seine Stunde sei noch nicht gekommen, sagt er. Doch er hört dann auf die Bitte seiner Mutter. Sie bedrängt ihn nicht, sie vertraut ihm. Maria ist sensibel, sie merkt, dass bei der Feier etwas nicht stimmt, sieht die stillen Nöte und möchte hinter den Kulissen helfen. Gerade als erfahrene Mutter hat sie gelernt, aufmerksam und einfühlsam zu sein – mit offenen Augen und offenem Herzen.

Maria geht es dabei nie um sich selbst, sondern sie ist wie ein Hinweisschild, ein Vermittler, ein Anwalt: Sie hält Jesus die Nöte der Menschen hin und umgekehrt verweist sie die Menschen ganz auf Jesus: „Was er euch sagt, das tut!“

Im Oktober feiert die Kirche den „Rosenkranzmonat“, in dem sie mehr als sonst dazu ermuntert, sich an Maria zu wenden, ihr das Herz auszuschütten, ihr vielleicht auch mal Danke zu sagen. Mir macht es den Alltag leichter, „da oben“ jemanden zu haben, bei dem ich auch meine Kleinkram-Nöte loswerden kann. Sie versteht das. Freilich kann ich mich auch direkt an Gott wenden; dennoch finde ich es schön, sie dabei an der Seite zu haben – wie damals in Kana. Frei von der Leber weg kann ich ihr anvertrauen, was mir im Kopf und Herzen so ’rumgeht – auch wenn es mal nicht um den Weltfrieden, sondern nur um eine Hochzeitsfeier geht.