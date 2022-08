Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt der Haßlocher Musizierwettbewerb zurück und feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Der Wettbewerb findet in seiner 30. Auflage statt und wird erneut von der Haßlocher Musikschule mit Unterstützung des Lions-Clubs organisiert.

Termin für den diesjährigen Wettbewerb ist der 5. und 6. November. Interessierte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können sich zur Teilnahme anmelden. Um möglichst vielen Musikschülerinnen und -schülern die Teilnahme zu ermöglichen, richtet sich die Ausschreibung an alle, die ein Tasten- oder Zupfinstrument spielen. Es gibt keine Literaturliste oder technischen Schwierigkeitsgrade als Vorgabe wie zum Beispiel bei „Jugend musiziert“. Anmeldeschluss ist der 5. Oktober.

Erster Auftritt vor Publikum

„Der Haßlocher Musizierwettbewerb stellt für musizierende Jugendliche einen zusätzlichen Anreiz dar, außerhalb des Übungsalltages bewusst ein Ziel anzugehen und darauf hinzuarbeiten“, erläutert Musikschulleiterin Tatjana Geiger die Idee des Wettbewerbs. Darüber hinaus ist der Wettbewerb öffentlich und ermöglicht vielen Teilnehmenden, erstmals vor einem Publikum zu spielen. „Gerade während der letzten zwei Corona-Jahre war das nur äußerst selten oder gar nicht möglich“, ergänzt der zuständige Dezernent Thomas Götz.

Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen, die nicht älter als 26 Jahre sind, nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen und in Haßloch wohnen oder an der Haßlocher Musikschule unterrichtet werden. Die entsprechenden Anmeldebögen sind im Büro der Musikschule oder online unter www.musikschule-hassloch.de erhältlich und müssen bis zum 5. Oktober vollständig ausgefüllt wieder bei der Musikschule abgegeben werden.

Beim Wettbewerb werden die Teilnehmer in sechs Altersstufen eingeteilt und von einer Fachjury mit Punkten bewertet. Nicht nur die Altersstufen werden getrennt voneinander bewertet, auch zwischen Zupf- beziehungsweise Tasteninstrumenten erfolgt eine Trennung. Deshalb werden in diesem Jahr auch erstmals zwei Jurys eingesetzt. In allen Bewertungskategorien ist aber eines identisch: Es müssen zwei stilistisch unterschiedliche Werke gespielt werden. Dabei muss ein schnelles sowie ein langsames Stück vorgetragen werden.

Preisträgerkonzert im Kulturviereck

Das Vorspielen findet am 5. November in der Musikschule statt. Wer in der jeweiligen Altersklasse die höchste Punktzahl erreicht, nimmt am Preisträgerkonzert am 6. November, 15 Uhr, im Kulturviereck teil. Sowohl das Vorspielen als auch das Konzert sind öffentlich. Alle Teilnehmer am Musizierwettbewerb erhalten einen vom Lions-Club gestifteten Preis und eine Urkunde mit dem Prädikat, das der von der Jury vergebenen Punktzahl entspricht.

Die Musikschule ermutigt zum Mitmachen und hofft auf eine ähnlich gute Resonanz wie in den Vor-Corona-Jahren. Weitere Informationen zum Musizierwettbewerb gibt es in der Musikschule, 06324 935-190, oder musikschule@hassloch.de.