Der Haßlocher Musizierwettbewerb, der ursprünglich Anfang November stattfinden sollte, wird aus organisatorischen Gründen auf Frühjahr 2023 verschoben.

Der Musizierwettbewerb wird von der Musikschule mit Unterstützung des Lions-Clubs Haßloch veranstaltet. Das Vorspiel aller Teilnehmenden vor der jeweiligen Fachjury findet am 25. März 2023 statt. Das Preisträgerkonzert mit denjenigen, die beim Vorspiel die höchste Punktzahl in der jeweiligen Altersgruppe erreichen, ist einen Tag später im Kulturviereck geplant.

Mit der Verschiebung des Wettbewerbs wird automatisch die Anmeldephase verlängert. Ursprünglich wäre am 5. Oktober Schluss gewesen. Nun besteht die Möglichkeit, sich noch bis ins nächste Jahr hinein für eine Teilnahme anzumelden (Anmeldeschluss 15. Februar 2023). Alle bisher getätigten Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit.

Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die nicht älter als 26 Jahre sind, nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen und in Haßloch wohnen oder an der Haßlocher Musikschule unterrichtet werden. Um möglichst vielen Musikschülern die Teilnahme zu ermöglichen, richtet sich die Ausschreibung an alle Interessierten, die ein Tasten- oder Zupfinstrument spielen. Es gibt keine Literaturliste oder technischen Schwierigkeitsgrade als Vorgabe, wie zum Beispiel bei „Jugend musiziert“. Anmeldebögen sind im Büro der Musikschule oder unter www.musikschule-hassloch.de erhältlich.

Wettbewerb ist öffentlich

„Der Haßlocher Musizierwettbewerb stellt für musizierende Jugendliche einen zusätzlichen Anreiz dar, außerhalb des Übungsalltages bewusst ein Ziel anzugehen und darauf hinzuarbeiten“, erläutert Musikschulleiterin Tatjana Geiger die Idee des Wettbewerbs. Der Wettbewerb ist öffentlich und ermöglicht vielen, erstmals vor einem Publikum zu spielen.

Beim Wettbewerb selbst werden die Teilnehmenden in sechs Altersstufen eingeteilt und von einer Fachjury mit Punkten bewertet. Nicht nur die Altersstufen werden getrennt voneinander bewertet, auch zwischen Zupf- und Tasteninstrument erfolgt eine Trennung, weshalb erstmals zwei Jurys eingesetzt werden. Die Jury vergibt bis zu 25 Punkte für die Kriterien Dynamik und musikalische Gestaltung/Interpretation. In allen Bewertungskategorien ist eines identisch: Es müssen zwei stilistisch unterschiedliche Werke gespielt werden. Dabei muss ein schnelles sowie ein langsames Stück vorgetragen werden.

Alle Teilnehmer erhalten einen Preis und eine Urkunde. Die Preise werden durch den Lions-Club Haßloch gestiftet.

Kontakt

Weitere Informationen in der Musikschule, 06324 935-191, oder musikschule@hassloch.de.