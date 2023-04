Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Jahren Zwangspause hieß es am Samstag wieder „Musikschule on the road“. Viel hatten sie daheim geübt, bevor Sänger, Ensembles und Instrumentalisten ihr Können im Großdorf präsentierten und ihr Publikum unterhielten. Das Musikschul-Team hat noch viele Pläne – und eine große Hoffnung.

Musik liegt in der Luft: Dieses Motto hat gepasst. Nach zweijähriger Pandemiepause war am Samstagmorgen endlich wieder „Musikschule on the road“. Wenn