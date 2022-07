Nach zwei Jahren Pandemie wird es in Haßlochs Mitte wieder laut: Am Samstag, 9. Juli, kehrt „Musikschule on the road“ zurück. Von 10 Uhr bis 12.30 Uhr zeigen die verschiedenen Ensembles der Musikschule rund um den Rathausplatz ihr Können.

Zwischen 10 und 12.30 Uhr zeigen die Musikschüler an verschiedenen Stellen im Ortskern einen Querschnitt ihres Könnens. Ein festes Programm gibt es nicht. Zuhörer und Passanten können sich überraschen zu lassen, denn von Streichern bis zum Blasorchester ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Fast alle Ensembles und Orchester wirken bei „Musikschule on the road“ mit. Zu erleben sind unter anderem das StartUp!-Blasorchester, verschiedene Ukulele-Gruppen und Schlagzeuger, Saxophon- und Streichensembles, Klavierklassen, das Jugendstreichorchester sowie das Celloorchester, das Veeh-Harfen-Ensemble, das Blockflötenensemble sowie der Blockflötenspielkreis der Erwachsenen.

Die Veranstaltung auf dem Rathausplatz, auf dem Jahnplatz und in der Langgasse ist eine Werbung für die breite Angebotspalette der Musikschule und stellt eine gute Möglichkeit dar, Neuzugänge zu erreichen. „Wer durch die kleinen Konzerte im Ortskern neugierig wird, kann uns gerne direkt ansprechen oder sich im Nachgang im Musikschulbüro melden“, sagt Leiterin Tatjana Geiger.

Auch die Musikschüler selbst sind voller Vorfreude auf „Musikschule on the road“: Die Veranstaltung ist für sie endlich wieder einmal eine Gelegenheit, nach langer Corona-Pause wieder vor „echtem Publikum“ aufzutreten, so Marcel Roßmann, Pressesprecher der Gemeinde. Bereits in den Jahren vor Corona erfreute sich die Open-Air-Veranstaltung großer Beliebtheit.

Darüber hinaus stellt der Förderkreis der Musikschule parallel zu der Veranstaltung mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt seine Arbeit vor und informiert über die vielfältigen Möglichkeiten der Instrumentenleihe für Anfänger und für Wiedereinsteiger.