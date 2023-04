An der Musikschule Haßloch wird ab Mai ein zusätzlicher Kurs zur musikalischen Früherziehung für Kinder ab fünf Jahren angeboten.

Musik und Umwelt werden in dem Kurs beobachtet und spielerisch mit themenbezogenen Liedern und Klanggeschichten erforscht. Das Aufnehmen und Erarbeiten von Rhythmen und Klangfarben spielt eine wichtige Rolle. Die Kinder wagen sich bereits an die Notenschrift heran. Die Sinne werden geschärft, es wird die Grundlage für den Weg zum Instrumentalunterricht gelegt.

Der Kurs startet am 4. Mai und findet stets donnerstags zwischen 15.15 und 16.15 Uhr im Kammermusiksaal der Musikschule statt. Kursleiterin ist Andrea Silber. Die Teilnahme an der „Musikalischen Früherziehung“ liegt bei 35 Euro pro Monat. Für Haßlocher gibt es einen Bürgerrabatt von fünf Euro, ebenso ist ein Familienrabatt möglich, wenn beispielsweise Geschwisterkinder das Angebot nutzen möchten. Weitere Informationen gibt es in der Musikschule, Telefon 06324 935-191. Eine Anmeldung ist erforderlich, sie ist ab sofort per E-Mail musikschule@hassloch.de möglich.