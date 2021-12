Trotz eines räumlichen Engpasses aufgrund der brandschutztechnischen Umbauarbeiten im Musikschulgebäude gehen im Dezember neue Eltern-Kind-Kurse sowie Anfang Januar neue Ukulele-Kurse an den Start.

Bereits 18 Wochen nach der Geburt ist das menschliche Ohr vollständig ausgebildet, teilt die Musikschule mit. Darum möchte sie auch den ganz Kleinen schon von Anfang an viel Musik mitgeben. Gemeinsames Singen und Musizieren in verschiedenen Tonalitäten, das Spiel mit Tüchern und Rasseln und das Lauschen in der Geborgenheit der Eltern regt alle Sinne der „Musikschulmäuse“ an. Dieser Kurs startet am 6. Dezember um 11.45 Uhr. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Monaten bis eineinhalb Jahre (gemeinsam mit einer Bezugsperson). Wegen der Bauarbeiten im Musikschulgebäude in der Rösselgasse findet der Kurs in den Systembauten auf dem ehemaligen Verkehrsübungsplatz der Schillerschule statt.

Zwei Ukulele-Einheiten

Das Konzept und die Zielsetzung für die „Musikschulzwerge“ ist identisch zu den „Musikschulmäusen“: Die Kinder sollen mit altersgerechten Spielen und Übungen für Musik sensibilisiert werden. Das Kursangebot der Musikschulzwerge richtet sich an Kinder ab eineinhalb bis zwei Jahren. Der Kurs startet ebenfalls am 6. Dezember und beginnt um 14.15 Uhr. Auch diese Einheit ist in den Systembauten auf dem ehemaligen Verkehrsübungsplatz der Schillerschule.

Am 3. Januar starten zwei neue Ukulele-Kurse für Anfänger (Erwachsene). Der Spaß am gemeinsamen Musizieren und das Lernen ohne Zwang in einer sympathischen Gruppe Gleichgesinnter stehen im Vordergrund. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ein Leihinstrument wird bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Ein Kurs startet am 3. Januar um 17.45 Uhr, der zweite Kurs beginnt am selben Tag um 19.45 Uhr.

Info

Anmeldungen sind per E-Mail musikschule@hassloch.de möglich. Name, Adresse sowie eine Telefonnummer sind anzugeben. Fragen rund um die Angebote unter Telefon 06324/935-190.