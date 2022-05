An der Haßlocher Musikschule beginnt ein neues Kurzzeitangebot, das Menschen mit und ohne Demenz gemeinsame Erlebnisse ermöglichen soll.

Unter dem Titel „Unvergesslich – Lieder meines Lebens“ möchte die Musikschule eine breite Zielgruppe ansprechen. Pflegende Angehörige, Bekannte und Freunde, aber auch Menschen, die nicht in einer Pflegebeziehung stehen, aber miteinander singen und musizieren möchten, sind willkommen. „Eventuell gibt es ja auch Menschen, die bei regulären Chören einen zu hohen Anspruch fürchten, dem sie sich nicht mehr gewachsen fühlen. Mit dem neuen Angebot möchten wir diese Hemmschwelle nehmen“, so Musikschulleiterin Tatjana Geiger, die ausgebildete Musikgeragogin ist. Eine musikalische Vorbildung ist nicht erforderlich, lediglich Freude am Singen und an gegenseitiger Unterstützung.

Das erste Treffen ist für Montag, 13. Juni, geplant. Insgesamt sind sechs Termine jeweils zwischen 14.30 und 16 Uhr vorgesehen. Die Zusammenkünfte bestehen aus zwei Gesangseinheiten, bei denen bekannte und weniger bekannte Lieder erarbeitet und gesungen werden. Fester Bestandteil ist eine gemeinsame Pause, die zum ungezwungenen Austausch und gegenseitigem Kennenlernen animieren soll. „Das geschieht durch das verbindende Element des Singens und Musizierens am besten“, so Geiger, die bei dem neuen Angebot von Peter Zwally unterstützt wird. Er ist Mitarbeiter im Theodor-Friedrich-Haus und wird dort ebenfalls in Zusammenarbeit mit Tatjana Geiger ein internes Angebot für die Bewohner des Hauses mit fortgeschrittener Demenz auf die Beine stellen, das aber unabhängig von „Unvergesslich – Lieder meines Lebens“ zu sehen ist.

Das neue Kurzzeitangebot findet im Schulungsraum „Apfel“ in den Systembauten der Schillerschule statt. Für die Anmeldung reicht eine formlose Mail mit den Kontaktdaten an musikschule@hassloch.de oder ein Anruf im Musikschulbüro unter 06324 935-191. Die Kosten für die sechs Termine belaufen sich auf 55 Euro pro Teilnehmerpaar. Bei entsprechender Resonanz soll das Angebot mehrmals pro Jahr stattfinden. Bei Fragen: 06324 935-190.