Die vielseitige Welt der Musik kennen lernen und Instrumente ausprobieren – das geht beim Fest der Musikschule Haßloch am Sonntag, 21. Juni.

Mit dem Fest in der Musikschule, Rösselgasse 5, möchte die Schule einen Einblick in ihre Arbeit geben, wie die Gemeindeverwaltung Haßloch mitteilt. Zwischen 10.30 und 16 Uhr präsentieren Schülerinnen und Schüler, Ensembles und Orchester ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Beteiligt sind unter anderem das Streichorchester, das Akkordeonorchester, verschiedene Ensembles der Musikschule und der Musikverein Haßloch.

Ob Flöte, Klavier oder Schlagzeug: Beim sogenannten Instrumentenkarussell können insbesondere Kinder und Jugendliche verschiedene Instrumente ausprobieren. Neben Kaffee und Kuchen werden weitere Speisen und Getränke angeboten, so die Ankündigung.