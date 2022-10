Der Förderverein des Historischen Spielzeugmuseums Freinsheim, das auch als Bing-Museum bekannt ist, lädt am Samstag und Sonntag zum Museumsfest mit Vorführung von historischen Modellbahnen und Dampfmaschinen ein. Sowohl die Sammlung des Museums als auch Eisenbahnanlagen verschiedener Aussteller sind zu sehen.

In der Dauerausstellung des Spielzeugmuseums sind auf 300 Quadratmetern, die sich auf drei Stockwerke erstrecken, etwa 2000 Exponate der jüdischen Firma Bing aus Nürnberg zu bewundern. Alle stammen aus der Zeit vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. „Bing hatte alles im Sortiment und nichts ausgelassen. Bing ist ein Sammelgebiet, das man wohl nie abschließen kann“, erzählt Museumsleiter Uwe Groll. Beim Museumsfest sind im gesamten Von-Busch-Hof, im Museum sowie im Museumscafé Exponate zu sehen.

Mit Dampf und Uhrwerk betriebene Eisenbahnanlagen fahren in verschiedenen Spurweiten immer wieder durch wechselnde Themenwelten. Nach Angaben von Groll werden in diesem Jahr im Spielzeugmuseum bei den Anlagen der Spur 1 „lange, internationale Züge“ präsentiert. Eine Anlage in den großen, sehr seltenen Größen Spur II bis Spur III sei in Planung.

Seltene Modelle

Es wird auch jede Menge anderes Blechspielzeug, für das Bing bekannt war, ausgestellt. Darunter Dampfmaschinen, Autos, Schiffe und Haushaltsgegenstände.

Einen eigenen Ausstellungsbereich haben die Freunde der Dampfmaschinen und Heißluftmotoren. Hier seien äußerst seltene Modelle zu bewundern. Besonders interessant sei hier der Bezug zu anderen Herstellern aus Nürnberg und Umgebung, die teils Zulieferer und teils Wettbewerber von Bing waren. Fachgespräche, Tipps zur Pflege, Bedienung, Reparatur und Restaurierung von Maschinen seien selbstverständlich.

„Wenn sich die Dampflok oder Dampfmaschine auch noch bewegt und etwas antreibt, übt das eine extreme Faszination auf alle Generationen aus“, so Groll. Beim zehnten Bing-Spielertreffen in Freinsheim würden Besucher auf eine Zeitreise mitgenommen. Kinder dürften teilweise mitspielen.

Termin

Das Museumsfest im Historischen Spielzeugmuseum An der Bach sowie im Von-Busch-Hof ist am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 17.