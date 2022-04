Die Internationale Filmbörse „Cinematographica“ öffnet nach zweijähriger Conona-bedingter Pause am Samstag in der Deidesheimer Stadthalle ihre Pforten. Sie ist deutschlandweit die einzige filmtechnische Börse mit Angeboten zahlreicher Händler und Privatpersonen rund um analoge Filme.

Die Deidesheimer Stadthalle „Paradiesgarten“ am Stadtplatz ist am Samstag von 10 bis 15.30 Uhr erneut Anlaufpunkt der Film- und Kinotechnik-Liebhaber. Entdeckt werden können Kauffilme nahezu aller Formate, Kameras, Projektoren, Bearbeitungsgeräte, Zubehör- und Ersatzteile, Literatur und unzählige Kino-Memorabilia. Mitarbeiter des 3F-Museums und weitere Fachleute der Filmtechnikszene stehen während der Veranstaltung den Besuchern für Gesprächen zur Verfügung. Zum Abschluss der Börse gibt es ab 14.15 Uhr eine Auktion mit filmtechnischen Gerätschaften im Foyer der Stadthalle. Der Erlös geht wie immer an das 3F-Museum. Das Museum selbst ist am Börsentag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Börsenbesucher haben freien Eintritt. Zu beachten ist, dass zum Zeitpunkt der Veranstaltung die gesetzlich vorgeschriebenen Coronaregeln befolgt werden müssen.

Info

Informationen bei 3F Deutsches Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik, Weinstraße 33, Deidesheim, Telefon 06326 6568 (Donnerstag bis Sonntag), E-Mail info@3f-museum.de, www.3f-museum.de