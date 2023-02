Die Umweltgruppe Unke kümmert sich um die Pflege des „Musenhangs“. Diese Woche steht wieder ein Arbeitseinsatz an. Doch wie kommt die ehemalige Weinbergslage eigentlich zu ihrem poetischen Namen?

Zum Erhalt der Streuobstwiese und zur Förderung der Artenvielfalt kümmert sich die Umweltgruppe Unke am Musenhang, oberhalb des Margarethentals bei Forst, um die Pflege des Geländes. Obstbäume müssen geschnitten, Kronen ausgelichtet und der Verbissschutz verbessert werden. Weiter werden Stockausschläge und Hecken entfernt. Der alte Musenhang ist eine ehemalige Weinbergslage. Mittlerweile tragen die Lagen am Waldrand zu beiden Seiten des Margaretentales den Namen „Musenhang“.

Die Pflegearbeiten wurden bereits im vergangenen Frühsommer während einer Ortsbegehung mit den Naturschutzbehörden abgestimmt. Begleitet werden die Arbeiten von Dorothea Gutowski, Biotopbetreuerin der Oberen Naturschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd. Nachdem ein Arbeitseinsatz zuletzt wetterbedingt abgesagt werden musste, steht nun Samstag, 25. Februar, als neuer Termin fest.

Dorfchronik liefert Deutung

Doch woher kommt eigentlich der poetische Name Musenhang? Den schönen Künsten verdankt die Lage ihren Namen wohl eher nicht. Auch wenn der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy nach seinem Besuch bei Franz Peter Buhl über den Forster Riesling ins Schwärmen geriet. Zum einen wird vermutet, dass sich der Name von der ursprünglichen „Musehelde“ herleitet. Heute heißt diese Deidesheimer Weinbergslage „Maushöhle“.

Eine weitere Deutung liefert die Dorfchronik mit Texten von Otto Stang, der Anfang des letzten Jahrhunderts in Forst Dorfschullehrer und Gemeindeschreiber war, wie Hans Rau berichtet. Rau war lange Jahre Vorsitzender des Brauchtumsvereins in Forst und hat Stangs Texte zusammengefasst, weitergeführt und veröffentlicht. Bis 1821 bedeckte ein stattlicher Eichenwald den Musenhang, vor seiner Rodung wurde er „Muscherhang“ genannt. Der Name soll sich von „Moos“ ableiten und bedeute somit: einen mit Moos bewachsenen Hang.

Die Entstehung des alten Musenhangs liegt in der französischen Zeit nach 1794. Damals wurden hohe Kriegssteuern erhoben, durch die die Gemeinden sich verschuldeten. Deshalb wurden der Musenhang sowie der angrenzende Maßweinkopf von der Gemeinde Forst versteigert. Der Wald wurde daraufhin gefällt und das Gelände mit Reben bestockt. Damalige Sachverständige waren der Auffassung, dass sich der gegen Nordwind geschützte Südhang gut für Weinbau eignen müsse.

Erwartungen nicht erfüllt

Die sonnige Lage dieses Berges, sein fetter schwarzer Boden und die blauen Pechsteine, versprächen ein vorzügliches Resultat, die dem besten Forster Wein an Qualität gleichkomme oder sie gar übertreffe. Diese hohen Erwartungen wurden jedoch nur auf dem Musenhang erfüllt. Viele Winzer gaben den Weinbau auf den anderen Terrassen wegen der klimatischen Verhältnisse wieder auf. Zudem war der Weinbau in diesen Lagen fast ausschließlich Handarbeit, ergänzt Rau. Einzelne Terrassen erinnern noch an die einstige Rebanlage. Auch der „Musenhang“ liegt zum größten Teil wieder brach. „Es gibt nur noch einzelne Zeilen. Ertragsweinbau findet hier aber nicht mehr statt“, erklärt Rau. Anfang der 90er-Jahre wurde auf einer Fläche des Musenhangs die Streuobstwiese angelegt.

Termin

Für die Arbeiten am Samstag, 25. Februar, hofft die Umweltgruppe auf die Unterstützung freiwilliger Helfer. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz im Margarethental am Forster Waldrand. Wegbeschreibung und Karte unter www.unke-gruppe.de.