Soll die Gemeinde einen zweiten Traktor zum Mulchen von Flächen der Gemeinde zum Preis von rund 77.000 Euro kaufen oder das Gelände von Firmen mulchen lassen? Dazu waren die Meinungen in einer Sitzung des Gemeinderats geteilt.

FWG-Fraktionsvorsitzender Arno Krauß und weitere Ratsmitglieder bemängelten am Donnerstag, dass keine Informationen vorliegen, was die Arbeiten durch Firmen kosten würden. Krauß beantragte, die Entscheidung zu vertagen, bis die Informationen vorliegen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Er äußerte die Befürchtung, dass wegen des zweiten Fahrzeugs zukünftig mehr Personal beim Bauhof benötigt wird. „Es gibt auch gut arbeitende Fremdfirmen“, so Thomas Scherner (FDP).

„Auch wenn wir den neuen Traktor bekommen, werden wir einiges an Arbeiten an Unternehmer abgeben müssen, etwa Böschungen. In der Vergangenheit habe ich immer wieder schlecht gemähte Ecken entdeckt“, so Christopher Nitsche, Leiter des Bauhofs. Michael Rauch (SPD) votierte für den Kauf: „70.000 Euro sind in den Haushalt eingestellt, wir haben das schon mal diskutiert, wir sollten es jetzt auch umsetzen.“ Bei fünf Gegenstimmen und fünf Enthaltungen wurde der Kauf beschossen.