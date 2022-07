Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der L499 zwischen Speyerbrunn und Schwarzbach wurde ein Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 55-jährige Zweiradfahrer fuhr Richtung Elmstein und kollidierte vermutlich wegen Unachtsamkeit in einer Rechtskurve mit der Front eines entgegenkommenden Lkw. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Mann eine Fraktur des linken Unterschenkels zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden an Motorrad und Lkw beträgt rund 23.000 Euro.