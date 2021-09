Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montag gegen 15 Uhr laut Polizeibericht ein 43-jähriger Motorradfahrer auf der L499 bei Elmstein in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte zwei Meter eine Böschung hinunter. Er blieb augenscheinlich unverletzt, kam jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, wie die Polizei mitteilt.