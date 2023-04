Schwere Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Motorradfahrer laut Polizeiangaben bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18.40 Uhr. Der Mann befuhr die Landesstraße 520 von Großkarlbach kommend in Richtung Gerolsheim. Nachdem er einen 34 Jahre alten Autofahrer überholt hatte, verlor er demnach beim Wiedereinscheren nach rechts die Kontrolle über sein Kraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Biker mit einem Hinweisschild . Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Sachschadenshöhe sei noch nicht bekannt, so die Polizei weiter. Unfallzeugen können sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt melden, Telefon 06359 9312-0.