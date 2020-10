Maikammer. Eine Fraktur im linken Fuß hat sich ein 63 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Landesstraße 515 am vergangenen Dienstagnachmittag zugezogen. Das teilte die Polizei mit. Überhöhte Geschwindigkeit sei als Unfallursache auszuschließen, es handele sich wohl um einen Fahrfehler, hieß es. Der Mann aus Leingarten sei gegen 15.35 Uhr von der Kalmit kommend in Richtung Maikammer unterwegs gewesen und auf der abschüssigen Strecke in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Infolgedessen sei sein Motorrad weggerutscht und auf die linke Seite gefallen. Seine drei Begleiter, die selbst mit dem Motorrad unterwegs waren, leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst am Unfallort eintraf. Den Sachschaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 350 Euro.