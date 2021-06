In der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, ist in der Kirchgasse ein vor einem Haus abgestellter schwarzer Mofa-Roller der Marke Keeway gestohlen worden. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen, Telefon 06324/9330.