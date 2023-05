Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Telekom will an der Bahnstrecke zwischen Haßloch und Neustadt einen Mobilfunkmast errichten, um die ICE-Strecke besser versorgen zu können. Auf dem von dem Unternehmen bevorzugten Grundstück hat sich aber ein Biotop mit großer Artenvielfalt entwickelt.

Nach Angaben der Umweltbeauftragten Andrea Häge gibt es in Haßloch zehn Mobilfunkstandorte, zwei davon im Holiday Park. 5G-Standorte bestehen in der Ortsmitte und im Norden an der Bahnlinie.