Die angekündigte Profilmessfahrt zur Erkundung des Lokalklimas in Haßloch unternimmt der Deutsche Wetterdienst in Kooperation mit dem „Klimawandel-Anpassungscoach“ am Sonntag ab 13.30 Uhr. Die Gemeinde Haßloch hatte an dem kommunalen Projekt „Klimawandel-Anpassungscoach RLP“ der Stiftung für Ökologie und Demokratie (Rülzheim) und des RLP-Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen (Trippstadt) teilgenommen, welches der Bund gefördert hat. Ergänzend zu der bereits vorliegenden Abschlussdokumentation sollen jetzt die noch ausstehenden Temperaturmessfahrten mit einem Messfahrzeug der Mobilen Messeinheit des Deutschen Wetterdienst detaillierte Daten über die räumliche Temperaturverteilung sammeln.