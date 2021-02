Viele Kinder waren seit mehreren Wochen nicht mehr im Kindergarten. Um trotzdem Kontakt zu halten, ist die Videoreihe „Grüße aus der Kita“ in eine neue Staffel gestartet. In kurzen Videoclips gibt es Experimente, Kreativ- und Bastelangebote, die Kinder mit ihren Eltern zu Hause ansehen und bei Interesse ausprobieren können.

Erneut ist das Studio Haßloch des Offenen Kanals Weinstraße als Kooperationspartner an Bord und stellt Sendeplätze für die Videoreihe zur Verfügung. Die Videos werden über das TV-Programm im OK ausgestrahlt, können aber auch über die Mediathek sowie den YouTube-Kanal des OK Weinstraße abgerufen werden. Die Videoproduktion übernehmen die Kitas in Eigenregie. Für die zweite Staffel haben bereits die Kita „Buntspechte“ sowie das „Haus Kunterbunt“ Videoclips produziert. Trägerübergreifend sind weitere Einrichtungen eingeladen, sich anzuschließen und kurze Videos zu drehen. Die Clips aus dem „Haus Kunterbunt“ stehen laut Einrichtungsleiter Simon Schmidt unter dem Motto „Kunterbunt wills wissen!“. Inhaltlich beschäftigt man sich mit naturwissenschaftlichen Experimenten, beispielsweise mit der Löslichkeit von Stoffen in Wasser.

Die Idee zur Videoreihe „Grüße aus der Kita“ ist im Frühjahr 2020 im „Haus Kunterbunt“ entstanden und umgesetzt worden. Damals sind trägerübergreifend 26 Videoclips veröffentlicht worden. Die zweite Staffel kommt derzeit auf acht Videos , Tendenz steigend.