Mit fast zwei Promille war ein 52-Jähriger Audi-Fahrer am Samstagabend auf der K 10 zwischen der B 271/Anschlussstelle Ruppertsberg/Meckenheim und Meckenheim unterwegs. Die Polizei zog ihn aus dem Verkehr.

Kurz nach 23 Uhr hatte ein Zeuge der Polizei die sehr auffällige Fahrweise des Mannes gemeldet. Unter anderem habe der Fahrer bei Gegenverkehr bis auf eine Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern abgebremst und sei fast in den Grünstreifen gefahren. Am Ortseingang von Meckenheim sei er beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto komplett auf die Gegenfahrbahn gekommen. Auf Grund des vom Zeugen abgelesenen Kennzeichens ermittelten Polizeibeamte den 52-jährigen Fahrzeughalter, bei dem es sich auch um den Fahrer handelte. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,95 Promille. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Neben einer Bestrafung wegen Trunkenheit im Verkehr muss er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. Glücklicherweise führten die ungewöhnlichen Fahrmanöver, soweit bekannt, nicht zu Personen- oder Sachschäden.