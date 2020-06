Autsch. Wer kennt es nicht: Wieder mal nicht aufgepasst, irgendwo dagegen gerannt, in was reingetreten, an etwas gepikst. Das geht ganz schnell und macht überhaupt keinen Spaß.

Besonders blöd ist immer ein Verletzungspech an spitzen Zacken. Das geht auch im Haushalt viel zu leicht: Die Garprobe am Rührkuchen ist so ein Beispiel, weil man mit einer sauberen Stricknadel reinsticht und schaut, ob noch Teig daran klebenbleibt. Versierte Hobbybäcker schützen sich darum vor unguten Haushaltsunfällen, indem sie auf das obere Ende des Utensils einfach einen Weinkorken stecken. Da geht garantiert nix mehr ins Auge!

Nachhaltig und günstig

Dieses Prinzip lässt sich auch in einem Wingert in Deidesheim prima umsetzen. Die spitzen Zacken am Gartentörchen wurden hier kurzerhand mit Sektkorken „entschärft“. Also alles sozusagen total gut „auf Zack“. Wie könnte es aber auch anders sein, wenn ein echtes Sektgut am Werk ist? Eine super nachhaltige und günstige Idee. Und an eine gute Flasche Sekt zur Feier vieler verhinderter Pikse erinnert die Korkenparade dann noch obendrein.

So kann es sogar noch wunderbar dem Allgemeinwohl diesen, wenn man ordentlich die Sektkorken knallen lässt. Das macht doch gleich viel mehr Spaß als eine Tetanusimpfung - sehr sinnvoll ist allerdings auch die, bevor man dann doch aus Versehen mal irgendwo in nicht so vorbildlich „verkorkte“ Zacken oder rostige Nägel greift.