Durch Schlamm und Gras: Der Dirmsteiner Umweltverein Alte Sandkaut veranstaltet am Sonntag, 5. September, wieder eine Barfußwanderung. Bei der Premiere 2018 waren 60 Wanderer aller Altersklassen dabei.

Um 14 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Wingertshäusel in Dirmstein, gegenüber dem alten Zollhaus. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Vor Ort werden die Kontaktdaten erfasst, und auch Desinfektionsmöglichkeiten gibt es während der Wanderung, versichert der Verein für Umwelt, Dorf und Landschaftsschutz.

Die Tour gehe diesmal in den Nordwesten Dirmsteins, verrät Klaus Petermann, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Vom Treffpunkt aus steuere man eine kleine ehemalige Quelle an: das Chorbrünnel. Die Datierung an der Sandsteinbefestigung geht auf das Jahr 1733 zurück. Doch bereits im frühen Mittelalter sprachen die Menschen der Quelle heilende Kräfte zu. Hier plane man, eine Pause einzulegen. „Für Getränke ist gesorgt, gerne gegen eine kleine Spende. Nur Gläser und seine Brotzeit sollte man selbst mitbringen“, sagt Petermann.

Wissenswertes über die Umgebung

Die Wanderung werde mit historischen Fakten zur Umgebung und mit Informationen über heimische Pflanzen gespickt. So lerne man die Natur um Dirmstein ganz anders kennen. Einige Überraschungen seien ebenfalls geplant, berichtet Petermann: „Wir wollen einen Bach überqueren, die Leiter dazu müssen wir allerdings noch bauen.“ Auch ein Schlammweg wird als besonderes Gefühlserlebnis für die Füße angelegt. Die Route solle ein bisschen „hoch und runter“ gehen, sodass möglichst viele verschiedene Arten von Untergrund erkundet würden.

Die Wanderung ist für ein bis zwei Stunden angesetzt, am Ende warten ein Wasserschlauch und eine Wurzelbürste auf die Füße der Teilnehmer. Alle Barfußbegeisterten und die, die es werden wollen, seien herzlich eingeladen. Auch Kinderwagen seien auf der Tour kein Problem, sagt Vereins-Vize Klaus Petermann. Man habe überall an Alternativen für diese gedacht, etwa bei der Bachüberquerung.