Eine der ersten Gemeinden, die die Flüchtlinge zu einem Willkommenstreffen einluden, ist Frankeneck. Damit die Neuankömmlinge zwei, drei Stunden Ablenkung haben und Kontakte knüpfen können. Die Resonanz schien zunächst gering – doch der Eindruck änderte sich schnell.

Nikita war gefragt an diesem Nachmittag. Der Neunjährige war einer der wenigen, der beim Willkommenstreffen in Frankeneck bei der Kommunikation zwischen Deutschen und Ukrainern helfen konnte. Und er wechselte wie ein Profi zwischen den Sprachen hin und her. Nikitas Familie stammt aus Charkiw, einer jener Städte, die durch die Angriffe der russischen Armee eine traurige Berühmtheit gewonnen sind. Der Junge ist in Deutschland geboren, seine Eltern leben schon seit vielen Jahren hier. Inzwischen sind auch Nikitas Großtante sowie die Urgroßeltern in der Pfalz angekommen. „Mein Vater hat sie abgeholt“, erzählt Nikita. Sie konnten die umkämpfte Stadt mit dem Transport einer Hilfsorganisation verlassen und so an die rumänische Grenze gelangen. Dort nahm der Vater sie in Empfang.

Nikitas Großtante war am Donnerstagnachmittag eine der Ersten, die zum Willkommenstreffen in die Alte Turnhalle in Frankeneck kamen. Dort war ein großes Kuchenbuffet aufgebaut, außerdem ein kleiner Basar mit Kleidung und Spielsachen. „Ich hatte einfach das Bedürfnis, etwas zu tun“, erklärt Dieter Kropf, Vorsitzender des Turnvereins. Er hatte bei einem „Schlachtfest-to-go“ des Vereins mitbekommen, dass zwei Frauen am Verkaufsstand auf Englisch bestellten und im Nachhinein erfahren, dass es Ukrainerinnen waren. Daraus entstand die Idee zum Willkommenstreffen.

Gäste nach und nach aufgetaut

Die beiden Frauen – sie heißen Irena und Jelena, beide Mitte 40 – kommen aus Kiew. Sie sind, wie so viele Ukrainer, mit ihren Kindern bei Bekannten untergekommen. Die beiden Männer sind geblieben. „Sie sind noch nicht beim Militär eingesetzt“, erklärt Jaryna Nohl, die aus Lwiw stammt, aber seit 1995 in Deutschland lebt. „Sie müssen noch ausgebildet werden.“ Die beiden Frauen seien mit dem Zug nach Deutschland gekommen – mit nichts außer den Kleidern, die sie trugen, sagt Nohl. Ziel des Treffens war auch, von den Ankömmlingen direkt zu erfahren, was sie brauchen, erklärt Kropf.

Für Kropf war der Tag aufregend. Er hatte sich ins Zeug gelegt, um den Ukrainern einen schönen Empfang zu bieten. Doch um 16 Uhr dann die bange Frage: Kommen sie überhaupt? Sind die Einladungen angekommen? In der ersten halben Stunde sah es nicht gut aus. Doch nach und nach füllte sich die Alte Turnhalle , und die Gäste tauten auf. Später gab es noch Pfälzer Spezialitäten – und auch die Schorle schmeckte den Neuankömmlingen. Als sie letzten Gäste dann um 21 Uhr aufbrachen und beim Abschied Tränen in den Augen hatten, wusste Kropf: „Es war gut, dass wir das gemacht haben.“

Zusammen ins Fußballtraining

Zwei Kinder und zwei Jugendliche fanden schnell Anschluss in der Gruppe. Alexander, Jelenas Sohn, wird nun auch mit zum Fußball gehen. „Er ist so alt wie mein Sohn Timo, das passt“, erklärte Ortsbürgermeister Marco Fränzel, der die Aktion des Turnvereins unterstützte. „Frankeneck steht zur Ukraine, Sie sind hier keine Fremden“, betonte er in seiner Begrüßung.

An dem Tag verhindert war Nikitas Mutter, Nataliya Magdalinova, die seit 1998 mit ihrem Mann in Deutschland lebt. Beide sind Profitrainer im Tanzsport und viel unterwegs. Inzwischen ist zu ihren beruflichen Aufgaben eine ehrenamtliche Arbeit hinzugekommen. Die beiden unterstützen ukrainische Flüchtlinge. Magdalinova kümmert sich beispielsweise um bürokratische Angelegenheiten, von der Registrierung in der Kommune bis zur Wohnungssuche und der Anmeldung der Kinder in der Schule. Die Flüchtlinge bräuchten auch psychologische Betreuung, betont sie. „Einen Tag geht es, das nächste Mal weinen sie.“

Kurzinfo

Für die Einrichtung in einer Flüchtlingswohnung werden noch ein Tisch und sechs Stühle gebraucht, Info an Dieter Kropf, 06325 2323.