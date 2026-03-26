In der Kita „Weltentdecker“ in Gönnheim lernen Kinder mit Ukulelen Musik. Ein Farbkonzept ersetzt Noten und sorgt für schnelle Erfolgserlebnisse.

Fröhlich singend und mit Ukulelenklängen holen die Kita-Kinder in Begleitung von Erzieherin Maike Hrubasik die Vertreterin der RHEINPFALZ an der Eingangstür ab. Es ist, wie jeden Montag, Zeit für die Musikwerkstatt mit ihr und Thomas Schwab in der Kita „Weltentdecker“, die Kinder aus Friedelsheim und Gönnheim besuchen.

„Jetzt zeigt mal, was ihr könnt“, feuert Hrubasik ihre Schützlinge an. „Setzt den Zeigefinger ein und greift ins erste Päckchen“, erklärt sie – gemeint ist, die Saiten oben zu verkürzen. Schon erklingt „Bruder Jakob“ mit Ukulelenbegleitung.

Die Instrumente sind nur etwa 50 Zentimeter lang und mit ihren vier Saiten gut für kleine Hände geeignet. Die Ukulele wird oft als „kleine Schwester“ der Gitarre bezeichnet, in ihrer Heimat Hawaii nennt man sie „hüpfender Floh“. Hrubasik habe lange ausprobiert, welches Instrument sich für den Einsatz im Kindergarten eignet – und sich schließlich dafür entschieden.

Musizieren für das Gemeinschaftsgefühl

Inzwischen können die Kinder rund 30 Lieder begleiten. Die Akkorde sind so gelegt, dass sie auch von kleinen Händen gut gegriffen werden können. Um die Fingergriffe zu vermitteln, hat Hrubasik ein eigenes Konzept entwickelt: Statt klassischer Noten nutzt sie farbige Punkte, die den Saiten zugeordnet sind. So haben die Kinder zwischen eineinhalb und sechs Jahren schon mit zwei einfachen Akkorden schnell ein Erfolgserlebnis.

Als Hrubasik mit ihrer Idee einer Musikwerkstatt an Einrichtungsleiter Tobias Hase herantrat, unterstützte er sie sofort. Der Förderverein finanzierte fünf Instrumente, eines schaffte die Kita selbst an. Thomas Schwab kam während seiner Ausbildung zum Erzieher mit Musikunterricht für Kinder in Berührung und setzt nun in seiner Arbeit einen entsprechenden Schwerpunkt.

Der Nutzen der Ukulelen-Werkstatt liegt nicht nur im Spaß. Rhythmus und Melodie können sprachfördernd wirken, Kinder mit Migrationshintergrund lernen spielerisch Sprachmelodien. Zudem werden Feinmotorik und Auge-Hand-Koordination geschult. Das gemeinsame Musizieren stärkt das Gemeinschaftsgefühl und die Teamfähigkeit.

Das Interesse am Musizieren musste nicht eigens geweckt werden. Es zeigte sich bereits beim gemeinsamen Singen mit Gitarrenbegleitung. Die Musikwerkstatt greift dieses Interesse auf und vermittelt den Kindern spielerisch grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit einem Instrument.