In dieser Woche soll mit den Vorarbeiten zur Sanierung der Deponie in Lindenberg begonnen werden, hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in einer Sitzung des Werksausschusses mitgeteilt. Bei der Profilierung des Geländes werden etwa 28 Tonnen Erdaushub von der Rehbachverlegung in Haßloch verwendet.

Wie Ihlenfeld und Bernd Lache, stellvertretender Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs des Kreises Bad Dürkheim (AWB), berichteten, sei bei dem Verfahren zur Genehmigung der Sanierung der Lindenberger