Am Mittwoch, 17. August, ist eine 27-Jährige gegen 23.45 Uhr vor der Polizei weggelaufen. Sie war mit einem Opel Corsa in der Gaustraße unterwegs und hätte von einer Streife kontrolliert werden sollen, wie die Polizei mitteilt. Beim Anblick des Streifenwagens ergriff die Frau erst einmal zu Fuß die Flucht, sie konnte aber bereits nach wenigen Metern von den Beamten eingeholt werden. Diese stellten bei ihr drogentypische Auffälligkeiten fest und fanden geringe Menge Amphetamin in ihrer Tasche. Das Amphetamin und ihr Führerschein wurden sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.