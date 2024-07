Da ist aber jemand quietschvergnügt: Vor 21 Jahren ist das süße Bild von Claudia Stork mit ihrer Tochter Anna im Warmaußenbecken des Salinariums entstanden. „Das war auch der Sommer, in dem wir zusammen den Babyschwimmkurs gemacht haben“, meint die heute 50-Jährige aus Weisenheim am Sand. Auch ihr Seepferdchen hat Anna im Salinarium gemacht und hinterher gleich das Seeräuber-Abzeichen. Claudia ging mit ihrem Mann Rolf lieber in die Sauna. Seit Corona hat das Ehepaar die beliebten Saunagänge etwas vernachlässigt. „Vielleicht kommt das mit der Therme wieder zurück“, meint Stork.

Die Serie

