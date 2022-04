Eine stimmungsvolle musikalische Zeitreise wollen die Landfrauen Haßloch mit den „Wonderfrolleins“ am Mittwoch, 25. Mai, im Saal Löwer unternehmen.

Mit Witz, Charme und Temperament fegen die drei gestandenen Profi-Musikerinnen durchs deutsche Wirtschaftswunder der 50er- und frühen 60er-Jahre und reißen schon nach wenigen Takten ihr Publikum mit. Hinein geht es in die Zeit von Connie und Catharina, von Caprifischern & Caprihosen und natürlich von Heimatfilmen & Halbstarken. So bunt wie ihre Petticoatkleider ist auch das Programm der „Wonderfrolleins“, das von Andrea Paredes Montes (Leadgesang, Gitarre), Lexi Rumpel (Bass, Gesang) und Isabelle Bodenseh (Querflöte, Percussion, Gesang) höchst originell und virtuos gestaltet wird. Verstärkt wird das Frolleintrio durch den Schlagzeuger Rainer Rumpel, alias Don Giorgio.

Musikalische Abstecher in andere Jahrzehnte sind da ebenso im Programm wie musikalische Reisen nach Übersee. Mit „The Mamas & The Papas“ wird geträumt, mit Louis Prima geswingt und mit lateinamerikanischen Klängen aus Mexiko, Kuba oder Brasilien der Tropenzauber heraufbeschworen.

Für das leibliche Wohl werden leckere Kleinigkeiten angeboten – unkompliziert für auf die Hand. Passend zum musikalischen Thema wird ist an diesem Abend auch die Puschkin-Bar im Saal Löwer mit ihrer zeittypischen Einrichtung geöffnet.

Karten gibt es zum Vorverkaufspreis (solange der Vorrat reicht) für 25 Euro im Chaoskeller, Am Jahnplatz 6, und im Wohlfühlstübchen Tanja Orth, Starenweg 7 in Haßloch. An der Abendkasse (unter Vorbehalt) beträgt der Eintrittspreis 27 Euro. Im Eintrittspreis ist jeweils ein Glas Secco inklusive.

Termin

Mittwoch, 25. Mai, 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Saal Löwer.