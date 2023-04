Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Zuge des Stadtradelns will Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) alle Gemeinden im Kreis mit dem Fahrrad besuchen. Dazu hat er verschiedene Touren zusammengestellt. Am Sonntag 23. August, steuert er unter anderem die Verbandsgemeinde Freinsheim an, in der Verbandsgemeinde Wachenheim und in Dürkheim radelt er am Dienstag, 1. September.

An allen Stationen ist ein kurzer Stopp geplant, Ihlenfeld wird von zahlreichen Bürgermeistern und Ortsvorstehern begleitet. Treffpunkt für die Freinsheim-Tour ist am Sonntag um 8 Uhr am Dürkheimer