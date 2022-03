Mit Oma Nagute bin ich oft im Pfälzerwald unterwegs. Immer mit dabei: mein Smartphone. Nicht, weil ich dauernd auf den kleinen Bildschirm starren will, sondern weil ich bei einer tollen Aktion mitmachen möchte: dem Bioblitz 2022.

Ein Bioblitz ist eine Aktion, bei der in einem gewissen Zeitraum in einem festgelegten Gebiet so viele Arten wie möglich nachgewiesen werden sollen. Für den Bioblitz können alle Leute im Landkreis Bad Dürkheim für das Jahr 2022 melden, welche Pflanzen, Pilze und Tiere sie beobachtet haben. Das Spannende daran ist, dass es dafür eine App gibt, die ObsIdentify heißt. Sie gehört zur Internetseite Observation.org. „Observation“ bedeutet Beobachtung. „Identify“ heißt „identifizieren“. Denn die App kann euch sagen, welches Tier oder welche Pflanze ihr gerade seht – oder zumindest, was es wahrscheinlich ist. Sowohl in der App als auch auf der Interentseite könnt ihr festhalten, was ihr in der Natur entdeckt habt. Am Mittwochmittag waren es erst 69 Arten, die von elf Menschen beobacht wurden. Da geht doch noch mehr, oder?

Von der App und der Aktion habe ich über das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim erfahren. Das Museum hat darüber informiert, dass jetzt, wenn der Frühling beginnt, besonders gut Frösche, Kröten, Molche und Salamander beobachtet werden können. Die sind nämlich in diesen Tagen viel auf Wanderschaft. Wer im Wald oder an einem Gewässer unterwegs ist, hat gute Chancen, sie zu beobachten. Übrigens: Wenn ihr das Foto gemacht habt, um das Tier zu bestimmen, lasst es danach einfach weiter seiner Wege gehen.

Weitere Informationen zu der Aktion gibt es im Netz auf der Seite www.pfalzmuseum-online.de/bioblitz-2022.